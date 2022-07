Coulommiers : des sorties avec le service jeunesse

Cette année, les activités proposées sont multiples : canoë kayak, futsal, escape game, visite des catacombes de Paris, journée baignade au Lac du Der-Chantecoq (Marne et Haute Marne) et visite du musée du Louvre. L’inscription au service jeunesse de la ville est valable pour l’année scolaire et elle est gratuite. Elle est obligatoire pour toutes les activités et sorties proposées et doit se faire au Service Jeunesse de la mairie, ainsi que le règlement (aucune inscription prise le jour même et nombre de places limité).

Service jeunesse : 2-4, rue Salomon de Brosse, Coulommiers. Tél. : 01 75 99 71 02, enfance.animation@coulommiers.fr. Tarifs : 3 euros (demi-journée) et 5 euros.