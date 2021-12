Coulommiers : des bâtiments bientôt chauffés grâce à la géothermie

Coulommiers exploite la géothermie depuis plus de 30 ans maintenant. En 2010, 22 millions d'euros avaient été investis pour la mise en service d'un nouveau doublet ayant permis l'extension du réseau de chaleur et le raccordement de nouveaux abonnés. Après le quartier de Vaux en 2015, c'est désormais au secteur de l'avenue Victor Hugo, au quartier Pierre Mortier et aux bâtiments de l'hôpital Abel Leblanc de bénéficier de cette énergie propre et renouvelable. Cet apport aura un double effet : baisse du montant de la facture énergétique des habitants et réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le coût global du projet s'élève à un peu plus de 1, 2 millions d'euros HT, dont une participation de la Région Île-de-France se chiffrant à 300 000 euros.