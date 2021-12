Coulommiers aura sa Maison des fromages

L'objectif est de capitaliser sur le principal atout de la ville de Coulommiers, à savoir la renommée de son fromage éponyme, pour attirer les touristes et leur faire découvrir les autres richesses patrimoniales du territoire. Il s'agit également de créer un équipement de loisirs et de culture qui profitera aux habitants de l'agglomération, mais aussi au public scolaire afin de le sensibiliser sur l'identité du territoire, l'environnement, la nutrition… Enfin, cette Maison des fromages sera un outil de valorisation de la filière fromagère pour mieux préserver et promouvoir les savoir-faire des éleveurs et des artisans.

Des espaces d'exposition ludiques et interactifs permettront aux visiteurs de découvrir la grande famille des fromages de Brie, mais également les paysages et les traditions du territoire ayant façonné l'identité du célèbre fromage de Coulommiers. L'équipement proposera également des animations, des dégustations et des expositions temporaires. Une boutique et un restaurant permettront enfin aux visiteurs de prolonger le plaisir et de découvrir des produits du terroir.

Pour sa part, la Ville de Coulommiers rénovera l'église Notre Dame des Anges. Classée monument historique, celle-ci abrite la grotte aux coquillages et le musée municipal qu'elle continuera de gérer en régie. Au total, ce sont 1 600 m² d'exposition et de dégustation qui seront proposés aux visiteurs, au cœur du futur Parc naturel régional Brie et Deux Morin.

Cet avant-projet, qui a été approuvé en juillet dernier par le conseil communautaire, a d'ores et déjà été retenu parmi les six sites fondateurs du parcours de la gastronomie en Île-de-France. À moyen ou long terme, le territoire columérien bénéficiera ainsi d'une visibilité internationale.

Ce programme est soutenu par l'Etat, la Région et le Département, qui verseront trois millions d'euros de subventions sur les 4,8 millions d'euros du coût total. Le reste à charge pour la Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie s'élève donc à 1,8 million d'euros. Cette dernière a, par ailleurs, fait appel à un cabinet pour optimiser le fonctionnement de la future structure. Celui-ci sera confié à un opérateur spécialisé dans la gestion des équipements touristiques.