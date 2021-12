“Coulommiers aime son Brie“ avec Babette de Rozières

Lieu historique et labellisé Patrimoine d’intérêt régional, la Halle aux fromages de Coulommiers va vivre durant deux jours à l’heure du partage et de la convivialité. L’inauguration du Village des artisans du goût est prévue le vendredi 15 octobre, à partir de 18 heures, en présence de Babette de Rozières, marraine de cette nouvelle édition. La célèbre cheffe cuisinière encadrera une Masterclass et participera à une séance de dédicaces. Le samedi 16 octobre, le Village ouvrira à partir de 10 heures et deux autres Masterclass (“salée“ et “sucrée“) seront organisées à 12 h 15 et 15 h 45 et animées par le cuisinier Grégory Cuilleron. Un challenge “Top chef“ aura également lieu à partir de 14 heures. Concours, dégustations et défilé seront aussi au programme.

“Coulommiers aime son Brie“, les 15 (18 heures-21 heures) et 16 octobre (10 heures – 20 heures) à la Halle aux fromages (Cours Gambetta, Coulommiers). Entrée libre.