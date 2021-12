Coulommiers a voté son budget 2021

Les principaux investissements sont les suivants :

Aménagement de la micro-folie culturelle (quartier des Templiers).

Enfouissement des réseaux aériens (avenue Jehan de Brie).

Création d'un nouveau skate-park.

Aménagement du parking des Coupe-Oreilles.

Pose de nouveaux candélabres (avenues Robert Elvert et Victor Hugo).

Installation des derniers tableaux numériques dans les écoles.

Optimisation de la vidéoprotection.

Plusieurs travaux de voirie sont également prévus (boulevard Lorimy, avenue de Lattre de Tassigny et rue Ménager) et les taux communaux des impôts locaux n'augmenteront pas comme c'est déjà le cas depuis plus de 20 ans. A ce sujet, le conseil municipal a tenu à préciser que le transfert de compétences à la communauté d'agglomération ne lui permet pas de faire des économies. Ne pas augmenter les impôts depuis aussi longtemps constitue donc un choix fort pour le pouvoir d'achat des habitants de Coulommiers.