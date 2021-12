Vulaines-sur-Seine: « Les coulisses du BTP » sensibilisent les jeunes aux métiers du bâtiment

« Vous repérez où nous sommes ? » Apprendre à lire un plan d'architecte, à identifier les matériaux utilisés, à différencier les corps d'état intervenant sur le chantier… Des élèves de 3e du lycée Gustave Eiffel de Verennes-sur-Seine ont pu prendre conscience, le temps d'une visite du chantier du collège de Vulaines-sur-Seine, des différentes possibilités offertes par le secteur du bâtiment.

Le contact avec les entreprises éveille les vocations

Avec Pierre-Jean Chachignon, ingénieur travaux chez le constructeur Boyer, certains élèves, comme Bektas Hamdi, en terminale ST2D au lycée Benjamin Franklin de La Rochette, ont pu participer à l'opération pour se familiariser avec le milieu. « On voit souvent le chantier fini, sans réaliser ce qui a été produit en amont par le maître d'ouvrage », a expliqué l'ingénieur travaux.

L'établissement a en effet ouvert ses portes « exceptionnellement » pour l'une des deux journées baptisées « Coulisses du bâtiment », organisée par le BTP Île-de-France Est en lien avec le Département. Après avoir visité la sous-station du collège, les installations électriques ou encore le futur CDI, les jeunes du 77 ont pu découvrir les différentes offres de formation (CAP ; Bac pro, BTS…).

« Il est très important de sensibiliser les jeunes à ces métiers, le recrutement est particulièrement difficile et peu de gens restent », a confié Élisabeth Caire, présidente du BTP Melun. Le contact direct avec les entreprises permet en ce sens « d'éveiller des vocations » chez les jeunes. Pour Jean-Luc Milan, président du BTP de Fontainebleau, ces visites permettent de montrer qu'il est possible de faire « de belles carrières » dans la filière et de contribuer à ériger de belles constructions.

« Il existe toujours des préjugés, certaines fonctions sont par exemple mécanisées », a-t-il précisé. Construit pour absorber la hausse des effectifs et améliorer les conditions de transport des jeunes habitants de la rive droite de la Seine, le collège devrait ouvrir ses portes lors de la prochaine rentrée scolaire. Le Département a investi 15 millions d'euros dans ce bâtiment.



Au Nord du département, 600 collégiens ont également pu visiter durant deux jours, aux Chappelles-Bourbons, le chantier de réhabilitation du futur pôle communautaire du Val Briard.