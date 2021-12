Costco débarque à Pontault-Combault

Des chiffres pleins de promesses. Avec près de 5 000 entrées enregistrées, près de 4 000 transactions et plus de 1 000 nouvelles adhésions lors de son ouverture, le nouveau magasin Costco Wholesale de Pontault-Combault a réussi son démarrage. Il suffisait de voir la foule de clients se presser, ce samedi 4 décembre avant 8 h du matin, devant les portes du club entrepôt pour s’en convaincre. Costco, c’est d’abord et avant tout une enseigne atypique, mélange de supermarché classique et grossiste, dans laquelle seuls les adhérents peuvent faire leurs emplettes.



© Costco

Implanté au cœur de la ZAC Les Quatre Chênes, en lieu et place de l’ancien centre commercial Leclerc, le dernier né de Costco France propose, sur 8 000 m2 (10 500 m2 si la validation d’une extension est approuvée prochainement), 2 300 références aussi variées et originales que des peluches géantes, des jukebox et même des produits bio et label rouge. Les visiteurs d’un jour ont pu également découvrir 500 articles inédits et saisonniers baptisés ”Chasse aux trésors”, sans oublier des bijoux, des produits de luxe, de l’électronique, de l’électroménager, du bricolage et des articles de loisirs. Enfin, à l’instar du club entrepôt de Villebon-sur-Yvette, trois centres (aide auditive, optique et montage de pneus), ainsi qu’un resto club font également partie de l’offre commerciale.

350 embauches

L’arrivée du géant américain de la grande distribution a eu également un impact sur l’emploi local. Avec l’appui des missions locales de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, des services municipaux et de l’agence Pôle emploi de Pontault-Combault, ce sont, en effet, près de 350 personnes majoritairement du cru (dont une vingtaine de jeunes en contrat d’alternance) qui ont été embauchées. Une véritable satisfaction pour la ville de Pontault-Combault et son maire (PS) Gilles Bord. C’est ce dernier qui a d’ailleurs coupé le ruban en compagnie de Gary Swindells, le directeur général canadien de Costco France, le jour de l’inauguration.



© Costco

Le personnel du Costco de Pontault-Combault sera ainsi à la disposition des clients que l’on appelle communément “membres“. En effet, la chaîne de hard discount américaine repose sur un système d’adhésions. Il faut donc être adhérent pour avoir accès aux produits souvent présentés sur des palettes. Pour le devenir, il faut souscrire à une carte club pour un coût de 36 euros par an. L’histoire retiendra que le premier membre de ce nouveau magasin s’appelle Toko Mendes, un électricien résidant au Mée-sur-Seine. Lui et tous ceux ayant adhéré avant l’ouverture officielle du 4 décembre se sont d’ailleurs vus offrir un chèque cadeau de bienvenue de 10 euros. À Costco, c’est Noël avant l’heure.

Costco Wholesale :

ZAC Les Quatre Chênes, 35 route de Paris, Pontault-Combault.

Tél. : 01 69 74 37 49.

Ouvert du lundi au vendredi (10h-21h)

et le samedi (9h-21h).

Les 24 et 31 décembre (9h-17h).

Ouvertures exceptionnelles tous

les dimanches de décembre (10h-20h).