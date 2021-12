Coronavirus : quatre pays appellent l'UE à soutenir les transports

" Avec mes homologues allemand, italienne et espagnol, j'appelle la Commission européenne à redoubler d'efforts pour : garantir la continuité des flux de marchandises, protéger nos entreprises, notamment dans le secteur aérien (et) mobiliser des financements européens pour les exploitants de fret ferroviaire", a twitté M. Djebbari.

"La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne réclament que des mesures fortes soient prises rapidement", ont écrit les quatre ministres dans une lettre datée du 2 avril.

"Nous demandons la mise en place d'outils efficaces pour gérer les difficultés actuelles afin de rétablir dans les meilleurs délais une connectivité stable", précisent-ils. Il s'agit à court terme, selon eux, "d'assurer la continuité du transport de marchandises vers et dans l'UE", une continuité jugée "essentielle pour assurer la livraison des marchandises, et en particulier des produits alimentaires et médicaux".