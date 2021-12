Coronavirus : le Medef Seine-et-Marne relaie les besoins des entreprises

Le Medef Seine-et-Marne indique : " Depuis le début de cette semaine, les appels de nos entreprises adhérentes se multiplient et les difficultés vont croissantes : report et annulation de commandes, ruptures d'approvisionnements, difficultés financières et de trésorerie, baisse d'activité et recours au chômage partiel, la gestion de l'inquiétude grandissante des collaborateurs, les situations se répètent quel que soit le secteur.

Pour l'heure, il est impossible d'avancer des chiffres mais les conséquences seront importantes et concerneront toute l'économique territoriale soit directement soit par effet cascade. L'enjeu est, en priorité, de freiner la propagation du virus, mais aussi de protéger l'économie et les emplois sur le territoire. Le Medef Seine-et-Marne informe les entreprises du territoire dans une communication régulière auprès de ses adhérents et des réseaux partenaires sur cette situation particulière. Les entreprises sont également invitées à nous remonter des informations que nous transmettrons aux Pouvoirs Publics. Nous accompagnons les entreprises touchées mais il est crucial de ne pas participer à la hausse de l'anxiété générale.

L'État et les services de santé sont très mobilisés et suivent cette situation particulièrement complexe de gestion et de coordination de moyens et nous saluons leur mobilisation. Nous attendons aussi des éclaircissements et des réponses pratico-pratiques notamment sur l'exercice du droit de retrait, la clause de force majeure dans tous les marchés publics et les réquisitions annoncées sur les matériels d'hygiène.

Pour les secteurs les plus durement touchés, il faudra très certainement aller plus loin que les moratoires sur les charges ou l'activité partielle pour aider les entreprises, notamment les TPE/PME. Il convient également de maîtriser la communication diffusée sur le terrain. En effet, « ordre et contre-ordre » créent le désordre et donc l'inquiétude. Nous invitons les entreprises à faire preuve de pragmatisme et invitons bien évidemment chacun et chacune à appliquer les règles d'hygiène de base préconisées, et de suivre les directives sanitaires transmises et actualisées par les services de l'Etat. Conscient de cette situation inédite, le Medef Seine-et-Marne tient à apporter tout son soutien aux entreprises et aux pouvoirs publics du territoire."