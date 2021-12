Coronavirus : le Département mobilisé

40 000 masques collectés pour des pharmacies et des Ephad

Plusieurs entreprises seine-et-marnaises ont accepté de mettre à disposition des stocks de masques industriels. Le 20 mars, ce sont 40000 masques qui ont été récupérés auprès de ces entreprises par des agents du Département. Ces masques ont été acheminés dans un centre logistique du SDIS de Seine-et-Marne. La livraison des masques a été réalisée par des agents du Département, en lien avec l'agence régionale de santé et a permis l'approvisionnement de 10 pharmacies de garde et 12 Ephad.

Gel hydroalcoolique : la distribution se poursuit dans les Ephad

Depuis jeudi 19 mars, des agents de la direction de routes du Département récupèrent des bidons de 25 litres de gel dans une usine et approvisionnent des Ephad. Près de 1000 litres de gel hydroalcoolique ont été distribués durant la première semaine de confinement. Cette opération s'est poursuivie et devrait perdurer durant les prochains jours. Une coordination avec la Mairie de Jouarre s'est organisé. Cette mairie s'est proposée, en lien avec une fabrique de flacons implantée sur son territoire, de réceptionner des bidons de 25 l de gel à l'usine, pour les reconditionner dans des flacons de 0,5 l ou 1 l, mieux adaptés aux besoins des Ephad. Ces flacons seront ensuite distribués par les agents du Département aux établissements.

Les collèges ouverts aux enfants des personnels soignants

Afin de soutenir les personnels soignants dans leurs missions, le Département met à disposition ses collèges, situés à proximité des centres hospitaliers, pour accueillir leurs enfants. Suite à une réunion de présentation avec l'État, les collèges Elsa Triolet au Mée-sur-Seine et Madeleine Renaud à Serris ont été retenus pour accueillir des enfants. Des lits et des couvertures, récupérés auprès de la Croix- Rouge, ont été acheminés par le Département pour que les enfants puissent y dormir si nécessaire. Quatre autres collèges ont eté identifiés pour accueillir des enfants dès lundi dernier : International à Fontainebleau, Marie Curie à Provins, Parc Frot à Meaux et Madame de La Fayette à Coulommiers.

Des prestataires ainsi que des personnels du Département sont présents dans l'ensemble de ces collèges pour assurer la restauration, l'entretien et la gestion de l'établissement sur l'en- semble de la semaine. Un agent de sécurité, disposant des compétences et agréments nécessaires, est également présent la nuit et le week-end pour assurer la sécurité des sites.