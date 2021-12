Coronavirus : la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne se mobilise

Un grand nombre d'entreprises subissent, en effet, de graves difficultés, avec des secteurs d'activités plus impactés que d'autres par la crise sanitaire actuelle : pertes de chiffre d'affaires, en raison de la baisse de fréquentation de la clientèle ou annulations d'évènements (tourisme, hôtellerie, restauration, évènementiel), difficultés de production et retards d'approvisionnements, désorganisation du travail, du fait des absences de salariés et des restrictions de déplacements, problèmes de trésorerie.

De nombreuses entreprises – déjà fragilisées par les mouvements sociaux des Gilets Jaunes et les grèves de fin 2019 – pourraient ne pas résister à cette nouvelle baisse d'activité. Des dépôts de bilan risquent de s'annoncer, accompagnés de licenciements.

Devant cet état d'urgence, qui nécessite un soutien et une intervention d'urgence auprès des entreprises du territoire, la CCI Seine-et-Marne s'implique après de l'État et des autres acteurs économiques. Ce jeudi 12 mars, elle a ainsi participé à 3 réunions de crise et de coordination sur l'impact du Coronavirus sur l'activité économique francilienne et seine-et-marnaise :

- à la Région Île-de-France, avec Valérie PÉCRESSE, les syndicats patronaux, les banques et l'ensemble des CCI franciliennes,

- à la CCI de Région Paris Île-de-France, pour articuler les dispositifs d'information et d'intervention à l'échelon régional,

- à la Préfecture de Seine-et-Marne, avec le Préfet, Thierry COUDERT, pour faire un point de situation sur les branches, les filières et les entreprises les plus impactées.

Une mobilisation collective qui permet d'identifier 3 niveaux d'interventions :

La nécessité d'un point d'information unique à disposition des dirigeants, pour toutes les questions relatives au Coronavirus et à son impact sur l'activité des entreprises ;

Le besoin de traitement d'urgence des situations des entreprises déjà en difficultés, par la mise en œuvre des dispositifs gouvernementaux existants, tels que les reports de charges sociales et fiscales, le recours au chômage partiel, la mobilisation du médiateur du crédit, la garantie des prêts de trésorerie,…

Et enfin, l'expression d'une demande expresse d'aller au-delà des mesures existantes, afin de proposer à l'État de nouvelles actions de soutien pour les TPE-PME, telles que l'exonération d'impôts, de charges sociales et fiscales, ou la création d'un fonds d'indemnisation ouvert à toutes les entreprises ayant enregistré une baisse de chiffres d'affaires du fait du Coronavirus.

« Au sein du réseau des CCI d'Île-de-France, la Chambre de Seine-et-Marne relaie l'action des Pouvoirs Publics et se veut force de propositions, souligne Jean-Robert JACQUEMARD, Président de la CCI Seine-et-Marne. Il est urgent d'intervenir ! Nous sommes donc totalement solidaires du Gouvernement et des fédérations professionnelles afin d'agir pleinement pour sauvegarder le tissu de nos entreprises et les emplois. »