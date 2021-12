Coronavirus-Covid 19 : Mise en place d'une cellule interservices pour aider les entreprises

Face à l'épidémie du Coronavirus Covid-19, Thierry Coudert, le préfet, a souhaité renforcer la coordination des services de l'Etat chargés d'accompagner et de soutenir les entreprises Seine-et-Marnaise susceptibles de rencontrer des difficultés.

Afin de les aider et leur faciliter l'accès aux mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre de la crise du Coronavirus, le préfet de Seine-et-Marne met en place une cellule interservices (Direction départementale des Finances publiques, URSAFF, Banque de France, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et banque de France) qui a vocation à les orienter et à répondre à leurs questionnements.

Elle est joignable de 9h à 12h et de 14h à 17h. et joignable au : 01.64.71.79.08

Pour plus d'information

Site du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises