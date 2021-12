Corinne Picaut : « Les touristes ont envie de redécouvrir leur territoire »

Quelles sont vos missions principales ?

Nous assurons la promotion touristique du territoire, ainsi que l’animation de notre réseau de partenaires. Nous avons aussi un agrément d’agence de voyages qui nous permet de commercialiser le territoire en proposant des visites à la journée et des séjours en mode week-end pour les individuels ou les groupes. Nous offrons également aux entreprises la possibilité d’organiser sur le territoire leurs séminaires, réunions et conventions. Nous avons aussi cherché à nous imprégner du territoire et de ses atouts touristiques, connus ou en devenir, en allant à la rencontre des communes. Nous avons ainsi pu appréhender le potentiel touristique de certaines d’entre elles, renouveler ou créer des offres de découverte, éditer nos premiers documents promotionnels et commercialiser nos offres de visite (château de Vaux-le-Vicomte, musée de la Gendarmerie nationale, Brasserie des Grottes, Sainte Assise Aventure, musée Safran, Maison de la faïence, usine Leroy…). En parallèle, une réflexion stratégique a débouché sur un projet de schéma directeur de développement du tourisme. Ce dernier sera prochainement présenté aux élus communautaires et nous permettra d’exposer une vision stratégique du développement touristique de la destination. Nous projetons de travailler nos axes forts : un patrimoine bâti incroyable et des héritages de territoire royal, la Seine et ses berges, propices à la randonnée, au vélo et au wakeboard, l’entrée nord de la forêt de Fontainebleau et ses randonnées et notre potentiel en termes de tourisme d’affaires.

© Chateuau de Vaux-le-Vicomte / Cristophe Delorme

Comment avez-vous vécu cette crise sanitaire ?

Elle a fortement impacté notre dynamique. Du jour au lendemain, la centaine de groupes réalisée par an a disparu et les animations découvertes (plus de 30 en 2019) ont cessé. L’Office a été fermé à plusieurs reprises et nos équipes ont été mises en chômage partiel, ce qui a impacté ce lien fort avec nos clients. Le tissu économique touristique a été fortement touché. Les sites touristiques et les restaurants ont fermé, même si certains ont déployé des trésors d’ingéniosité pour maintenir leur service au public. Les divers commerces, qui bénéficient des retombées indirectes du tourisme, ont perdu ces recettes. Les aides de l’État ont été les bienvenues et ont sans doute évité, pour l’instant, de nombreuses fermetures.

Quelles solutions avez-vous trouvées ?

Nous avons proposé aux socioprofessionnels des réunions en visio, afin de les informer des aides existantes et des actions managériales ou commerciales à mettre en œuvre. Une vingtaine de professionnels, hébergeurs essentiellement, ont suivi ces sessions. Durant la rénovation de notre site, nous avons transféré notre accueil au musée de la Gendarmerie, afin de maintenir notre mission de service public. Nous avons aussi bénéficié de l’aide appréciable du département, grâce à son fonds d’urgence pour pallier nos problématiques financières. Nous avons également adapté nos activités en proposant, quand cela était possible, quelques sorties avec un petit nombre de participants. Nous avons ainsi créé les moments “feel good” (bien-être) qui répondaient à diverses envies. Enfin, nous avons travaillé sur des dossiers ”qualité”, visant à labelliser notre territoire et notre outil de promotion. Nous sommes ainsi très fiers d’avoir obtenu le classement de notre nouvel office en catégorie 2 sur trois niveaux existants. Par ailleurs, nous avons travaillé avec l’agence Seine-et-Marne Attractivité à l’obtention du label “Accueil vélo” qui signale les sites touristiques accueillant avec une extrême attention les cyclotouristes, notamment ceux qui se promènent le long de la Seine et de la Scandibérique.



© DR - Saint-Assises Aventure

Comment abordez-vous la période actuelle ?

C’est maintenant le temps de la relance si cette 5e vague épidémique est maîtrisée. Cette relance est palpable. Depuis septembre, nous avons repris nos activités de ventes de groupes. Les touristes ont envie de voyager à proximité et de redécouvrir leur territoire. Nous accompagnons ces envies en leur proposant des visites, des ballades dans le temps, des saveurs gourmandes et des sensations fortes. Le musée de la Gendarmerie nationale est très demandé, tout comme le château de Vaux-le-Vicomte avec ses somptueuses festivités de fin d’année, mais aussi des lieux moins connus comme la Brasserie des Grottes à Boissise-la-Bertrand, la montée au clocher de l’église Saint-Aspais, à Melun, et nos visites nocturnes.

Que vous a apporté la rénovation de vos locaux ?

Aujourd’hui, nous offrons un espace de 200 m2. L’accent a été mis sur le numérique lié à l’humain. Nous proposons aussi de nouveaux services comme une conciergerie et une billetterie tourisme, spectacles et culture. Enfin, une boutique de 60 m2 vous attend, proposant des articles siglés “Je Melun coule douce”, notre signature. On y trouve aussi des saveurs du territoire, tels que le Brie de Melun, du cidre, une sélection de miels locaux, ainsi que des pâtes à tartiner de “La Frenchie”, produites à Saint-Fargeau-Ponthierry, et des savons du parc du Gâtinais. Bref, plein d’idées cadeaux originales pour les fêtes !