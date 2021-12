Coopération entre théâtre et patrimoine pour sauver la culture locale

Les deux acteurs de la vie culturelle locale considèrent comme une nécessité de relancer l'économie et de se tourner vers l'avenir en mêlant les deux passions que ce sont le théâtre et le patrimoine. Le 26, 27, 28 juin et le 3, 4, 5 juillet, six présentations de L'Épreuve, de Marivaux seront jouées en plein air dans le parc du château à By-Thomery.

Lucidor veut s'assurer de l'amour d'Angélique. Il imagine pour cela une épreuve qui risque de faire plus de mal que de bien, une épreuve faite de situations extravagantes et souvent cruelles où chacun travaille à rendre l'autre jaloux.

Sous la direction de Katherine Brault (Propriétaire du Château Rosa Bonheur) et Yves Patrick Grima (Directeur de l'Âne Vert Théâtre et metteur en scène de la compagnie Naphralytep), le projet pourrait devenir le commencement d'un festival de théâtre au jardin dans le site intimiste, émouvant et authentique du parc du château de la peintre Rosa Bonheur. Dans le contexte sanitaire actuel, le nombre de place se voit forcément limiter et une réservation est nécessaire pour accéder à la pièce de théâtre.