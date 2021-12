Conviviale « Le Crowdfunding », le 24 octobre à Noisiel

Il y a tant d'outils qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Lesquels sont indispensables ? Comment faire le bon choix pour atteindre sa cible ? Comment ne pas passer à côté de celui qui correspond aux besoins de l'entreprise ? Pour cela, le Réseau Entreprendre Seine-et-Marne propose cette conviviale qui a pour thème le Crowdfunding et ses outils. Elle sera animée par deux entreprises, Lendix et Anaxago. La conviviale sera suivie d'un moment d'échange et de partage.

À 18 h 15, communauté d'agglomération de Paris – Vallée de la Marne, Le Luzard. 2, boulevard Salvador Allende, Noisiel. Gratuit. Tél. : 01 64 11 41 07.