Conviviale «L'entreprise Libérée»

Le réseau Entreprendre Seine-et-Marne organise ce rendez-vous le 14 juin à 18h14. Laisseriez-vous vos salariés prendre des initiatives ? L'entreprise libérée est un nouveau concept de management qui met l'humain au centre des préoccupations. Il s'agit de laisser la liberté aux salariés de sortir des directives de contrôle et de prendre des initiatives.

Mais quels en sont les risques et les avantages ? Pour cette conviviale, Pascal Hate et Jean-Marc Garnier présenteront l'Entreprise libérée. Les participants pourront ensuite partager ensuite un verre de l'amitié dans un moment d'échange et de partage. Cet événement est public et gratuit, n'hésitez pas à venir accompagnés !

Université Paris-Est Marne-la-Vallée, La CentrIF',

4 rue Alfred Nobel, Champs-sur-Marne.

Inscription obligatoire : mdebray@live.fr.

Téléphone : 01 64 11 41 07