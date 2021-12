Convention pour la rénovation thermique

Ce texte a été récemment signé par la Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), l'Ademe, la Fédération française du bâtiment (FFB), EDF, l'Association technique énergie environnement et la Fédération des sociétés coopératives et participatives du BTP, ainsi que par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, et Sylvia Pinel, ministre du Logement. Il comprend plusieurs mesures réclamées par la Capeb. L’objectif est de former aux économies d'énergie 28 000 stagiaires en 2014, 30 000 en 2015, 28 000 en 2016 et 26 000 en 2017. EDF financera des formations à hauteur de 60 %% en 2014et 2015, puis de 45 %% en 2016 et de 40 %% en 2017, et apportera deux millions d'euros pour permettre notamment au Fafcea (Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales) de rembourser les artisans ayant effectué des stages FEE Bat fin 2013. Sa contribution atteint au total 15,6 millions d'euros. Les formations financées sont destinées à accompagner les entreprises vers le label RGE, qui certifie la compétence des responsables techniques des entreprises labellisées, leur capacité à réaliser les travaux commandés, le bon respect des règles professionnelles et la souscription d'une assurance. La Capeb vient de créer la qualification ECO Artisan, qui, selon elle, "constitue à ce jour le premier réseau d'entreprises qualifiées RGE avec plus de 3 500 entreprises".