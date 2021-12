Retour sur la convention nationale des avocats

Plus de 6 000 avocats ont assisté à leur Convention nationale qui s'est tenue à Bordeaux et Libourne du 18 au 21 octobre. Placée sous le signe des nouvelles stratégies que le barreau doit impérativement adopter, cette grand-messe a secoué le cocotier de la profession. La garde des Sceaux et le Premier ministre ont fait le déplacement, au grand bonheur des représentants du CNB qui organisait l'événement.

© MSM - De nombreux débats sous la bannière « Economie, numérique et territoires : les nouvelles stratégies pour l'avocat ».