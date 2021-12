Convention d'affaires économie circulaire

Cet événement s’est déroulé à l'hôtel du Clarion (Sénart). La convention a permis à 36 PME, innovante dans le domaine, de présenter leurs technologies et savoir-faire à quatre donneurs d'ordre : Air France Industrie, UGAP, Kuehne+Nagel et le parc DineyLand Paris. Le format a revêtu la forme d'un speed dating, où les participants, réunis autour de quatre tables rondes, ont pu se présenter en 3 mn chacun. Toutes les 30 mn, la composition des tables a changé, de manière à générer le maximum de contacts pour les participants en peu de temps. Cette convention d'affaires était consacrée à l'économie circulaire au sens large : solutions de recyclage, traitement, valorisation, réemploi, réparation, réintégration des matières premières secondaires, collecte, tri... Les objectifs de la convention étaient de favoriser les échanges entre PME, d'accompagner le développement commercial de technologies innovantes et de valoriser la filière éco-activités de Sénart.