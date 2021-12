Des contrôles routiers prévus ce mardi pour lutter contre les

Alors que le trafic est toujours plus réduit que d'ordinaire sur l'ensemble du réseau du département, les suspensions de permis sont en nombre élevé, pour des vitesses se situant largement au-delà de la vitesse maximale autorisée. Il y a lieu de s'inquiéter de ces comportements inacceptables Les contrôles auront lieu le mardi 19 mai

- Au rond-point de l'Europe et sur le boulevard Chamblain en présence de Pascal Courtade, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, vers 16h00.

- Au rond-point de Charmentray, sortie Charny/Charmentray/D139, en présence de Nicolas Honoré, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, vers 17h30.

- sur l'A104 intérieur, commune de Pomponne, en présence de Gérard Branly, sous-préfet de l'arrondissement de Torcy, vers 15h.



Le Préfet renouvelle ses consignes de « respect le plus strict du code de la route » et « en appelle à la plus grande prudence et à la responsabilité de chacun, afin de sauver des vies ».