Contrôle technique : les délais rallongés

Automobilistes, si la date de votre contrôle technique est dépassée, pas de panique ! Covid-19 oblige, de nouveaux délais ont été accordés par le gouvernement pour les contrôles et contre-visites qui n'auraient pas pu être réalisés entre le 12 mars et le 23 juin. Mais attention, en dehors de cette période, aucun report ne sera possible et si vous ne respectez pas les dates prévues, vous serez en infraction.

Désormais, le nouveau créneau mis en place va s'étirer du 24 juin au 5 octobre prochain (soit 104 jours ou bien 3 mois et 12 jours) en fonction évidemment de la date à laquelle vous deviez l'effectuer.

Les automobilistes sont néanmoins invités à se présenter le plus rapidement possible dans les centres, surtout s'ils partent en vacances avec leur véhicule. Mais il leur faudra aussi parfois faire preuve de patience, car de nombreux centres de contrôle technique sont débordés par les demandes de rendez-vous. Délais ou pas, Il vous est néanmoins vivement conseillé de ne pas attendre la dernière minute, votre sécurité et celle des autres automobilistes en dépend.