Contrat d'aménagement régional : Lieusaint bénéficie d'un million d'euros

La signature de ce contrat d'aménagement régional s'est déroulée le 29 mars en présence de Michel Bisson, maire de Lieusaint et président de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du conseil régional d'Île-de-France en charge de l'écologie et du développement durable.

Cette subvention exceptionnelle va permettre de financer les travaux de la Maison du citoyen, une grande opération d'investissement en phase de démarrage. Pour la ville de Lieusaint, il s'agit de réhabiliter des locaux administratifs, afin de prendre en compte les besoins des services et améliorer les conditions d'accueil du public. Ce projet est complété par la restructuration de l'esplanade mairie, église et rue de Paris.