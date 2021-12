Construire une vision partagée de la mobilité routière

Collectivités et État sont appelés à construire ensemble une vision partagée des projets novateurs en Île-de-France. Cette démarche partenariale s'inscrit pleinement dans la politique nationale ambitieuse, réaffirmé par le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), qui a pour objectif de développer des solutions de mobilité plus efficaces, plus propres et plus accessibles.

Le réseau routier d'Île-de-France permet chaque jour à des millions de Franciliens de se déplacer. Cependant ce réseau, souvent congestionné, est associé à des nuisances environnementales pour ses usagers et ses riverains. Penser l'évolution de ce réseau et de ses usages est aujourd'hui essentiel pour préparer une transition vers un réseau routier plus efficace et moins générateur de pollution.

Des voies réservées au co-voiturage

Bon nombre d'initiatives et d'actions comme les voies réservées aux bus et au co-voiturage, les voies routières spécifiques pour les sites olympiques de 2024, l'évolution du boulevard périphérique, la Zone à faibles émissions et la consultation internationale “Les Routes du futur du Grand Paris” ont été lancées ou vont l'être en ce sens.

L'Etat, en tant que gestionnaire du réseau routier national qui constitue la plus importante partie du réseau structurant francilien avec 1 300 kilomètres, promeut la cohérence des projets sur le territoire et doit jouer un rôle de fédérateur de l'ensemble des acteurs. C'est l'enjeu de la première conférence stratégique sur les mobilités routières en Île-de-France.

Comme le souligne Michel Cadot : « Cette conférence stratégique est pour l'État, l'occasion de proposer aux collectivités ainsi qu'aux acteurs concernés, de construire une vision partagée des mobilités routières qui facilitera à terme la vie aux millions de franciliens qui se déplacent chaque jour sur notre territoire ».