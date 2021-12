Construction de logements sociaux : un niveau toujours élevé en 2019

Après un rythme moyen de production de 2 000 Logements locatifs sociaux par an jusqu'en 2015, le territoire seine-et-marnais connaît pour la quatrième année consécutive un niveau « historiquement élevé » de construction de logements sociaux (3 641 LLS avaient été financés en 2018). En effet, selon la préfecture, au cours de l'année 2019, 3 488 logements locatifs sociaux (LLS) ont été financés par la DDT. La Seine-et-Marne se place ainsi à la troisième position en Île-de-France après Paris et les Yvelines. Sur le total des constructions 2019, 860 logements sociaux ont été financés en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) à destination des ménages très modestes.

Aussi, plus de deux tiers de la production 2019 a été engagée sur des communes soumises à la loi SRU (elles présentaient un déficit de logements sociaux). L'année 2019 étant la dernière année de l'exercice triennal SRU 2017-2019, à l'exception de quelques communes, la quasi-totalité des communes déficitaires en LLS ont réalisé l'objectif de production assigné sur l'exercice. La préfecture relève les bons élèves que sont Pontault-Combault et Emerainville, qui ont atteint leurs objectifs et dont la carence a été levée par la préfète Béatrice Abollivier.

La rénovation énergétique bat son plein

L'Etat indique avoir également atteint « un niveau historiquement élevé » s'agissant de l'amélioration de la performance énergétique du parc privé. La délégation locale 77 de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a financé les travaux d'isolation thermique de 1 383 propriétaires occupants dans le cadre du programme “Habiter mieux” (487 propriétaires occupants avaient été financés en 2018). Par ailleurs, dans le cadre de son action en faveur de l'autonomie des personnes, la délégation locale 77 de l'Anah a financé les travaux d'adaptation de l'habitat aux divers handicaps des 114 propriétaires occupants seine-et-marnais ayant sollicité une aide financière. Pour financer l'ensemble de ces actions, l'Anah a engagé en 2019 plus de 10 millions d'euros.