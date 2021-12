Consommez made in France !

Trois marques de jeans ont été considérées : 1083 et Remade in France, qui toutes les deux fabriquent sur le territoire et Diesel, qui fabrique principalement en Chine. L’impact sur l’emploi est incontestable : la vente de 34 jeans 1083 ou de 13 jeans Remade in France génère autant d’emplois en France que la vente de 100 jeans Diesel !

Produire en France pour créer de la valeur ajoutée

Prenons l’exemple du jean 1083 ; il est vendu 89 €, dont 85 € sont redistribués en France : soit une valeur ajoutée de 95 %%. Son parcours de fabrication nous emmène à Saint Etienne où les étiquettes intérieures y sont fabriquées, quand à la teinture des jeans, la sérigraphie des boutons et la fabrication des fermetures à glissières, elles sont toutes réalisées sur le territoire...

A l’inverse, la marque Diesel, dont l’essentiel de la production est localisée en Asie, ne crée qu’une faible valeur ajoutée en France. La part de confection du produit ne représente que 8 %% du prix de vente affiché selon l’étude menée par le site « Bonne gueule, N°1 des blogs conseils en mode masculine.

Consommer en France pour favoriser l’emploi

L’étude a démontré que la vente de 34 jeans 1083 ou de 13 jeans Remade in France génère autant d’emplois en France que la vente de 100 jeans Diesel. L’étude va encore plus loin et démontre qu’un emploi est créé chez 1083 pour 1000 jeans vendus par an. Sachant qu’en France, 88 millions de jeans sont vendus chaque année, ce serait 88 000 emplois potentiels qui pourraient être créés.

Acheter des produits made in France, c’est aussi faire le choix de ne pas traiter avec des pays qui ne respectent pas les normes internationales du droit du travail et de la protection de l’environnement : rivières polluées, travail des enfants, locaux insalubres... choisir de consommer mif, c’est s’engager pour le développement d’un autre modèle économique plus respectueux de l’homme et de son environnement.

La marque de prêt-à-porter Orijns est un bel exemple de cet engagement citoyen : pour ses deux créateurs, Blandine Berjot et Bruno Louis, une relation équitable entre les fournisseurs, la marque et les clients est essentielle dans une démarche 100 %% made in France. Chez Orijns, 1 gilet zippé fabriqué, c’est 1h30 de main-d’œuvre et la préservation des savoir-faire locaux.

