Conseils pour une recherche d'emploi efficace les 3 et 5 janvier, Place des métiers

3 janvier : accompagnement et coaching pour un CV et une lettre de motivation efficaces - De 14 à 16 h

Pour les salariés comme pour les demandeurs d'emploi, cet atelier est un véritable accompagnement à la réalisation d'un Curriculum Vitae et d'une lettre de motivation.

Gratuit et interactif, il est destiné à parfaire son CV et sa lettre de motivation, des outils de communication indispensables et déterminants dans une recherche d'emploi.

L'objectif est d'apporter une méthodologie, le sens de la personnalisation, l'adéquation de « une offre d'emploi, un poste = un CV, une lettre de motivation », ainsi que des astuces pour éviter certains pièges.

Programme :

• Focus CV : les différentes formes ; les rubriques ; notion de compétences.

• Focus lettre de motivation : le fond et la forme.

N'hésitez pas à apporter votre CV, une offre d'emploi et une clé USB.

5 janvier : personnalisez votre recherche d'emploi sur internet - De 9 h 30 à 11 h 30

Vous souhaitez optimiser votre utilisation d'internet et être actif sur la toile ? L'atelier « Internet : Personnalisez votre recherche d'emploi ! » offre un accompagnement afin d'agir avec méthode et vous approprier les différents services qu'offre internet dans le cadre d'une recherche d'emploi. Au programme :

• Faire le point sur votre méthode de recherche d'emploi grâce à un test d'auto évaluation (vos acquis et axes d'amélioration).

• Optimiser votre recherche d'emploi à l'aide de l'outil internet et explorer les différentes fonctionnalités

• Constituer, grâce à des conseils personnalisés, une liste de sites internet ciblés et adaptés à votre profil.

• Identifier, grâce à des sites ressources, des contacts en lien avec le poste que vous recherchez.

Cet atelier gratuit et interactif est destiné à un public jeune et adulte en recherche d'emploi sachant utiliser un ordinateur et effectuer une navigation simple sur internet.

Place des métiers, boulevard Olof Palme, Emerainville‌ - Renseignements et inscription au 01 74 60 52 60 - www.laplacedesmetiers.com