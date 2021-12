Conseil général : Les Seine-et-Marnais face à la réforme territoriale

Si 69 %% des personnes interrogées souhaitent une réorganisation administrative de la France, 72 %% se déclarent opposés à la disparition de la Seine-et-Marne. 82 %% font avant tout confiance aux collectivités locales pour améliorer leur quotidien, contre 26 %% pour le gouvernement. Concernant l’efficacité de la gestion de l’argent public, 58 %% sont satisfaits des collectivités locales et 11 %% du gouvernement. Ainsi, ce sondage indique clairement que la population, pour les décisions affectant sa vie quotidienne, fait plus confiance aux collectivités locales qu’à l’État. Il conforte la position de Vincent Eblé, président PS du Conseil général de Seine-et-Marne, qui estime que la disparition des conseillers généraux affaiblirait la « représentation dans la proximité des territoires ruraux et urbains ».