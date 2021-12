Conseil général : L'essor des télécentres

Le département compte aujourd’hui cinq télécentres : Digital Village (Roissy-en-Brie), Hubstart (Roissy-en-France), la Pépinière (Sénart), Sandbox (Serris) et Buro’nomade (Val d’Europe). Le Conseil général a chargé la société Sem@phor77 de développer le réseau de fibre optique dans le département (il s’étend actuellement sur 1 500 km). L’association Initiatives Télécentres 77 fédère tous les projets du département. Anne-Sophie Calais, sa directrice, rappelle qu’une enquête menée par l’Ecole normale supérieure de Cachan et la Caisse des dépôts et consignations montre que la productivité d’un salarié augmente de 13 %% avec le télétravail. Autres avantages : moins d’engorgement pour les transports (individuels ou collectifs) et moins de pollution. Les télécentres visent deux types de publics : d’une part les indépendants, TPE et auto-entrepreneurs, d’autre part les salariés des grandes entreprises.