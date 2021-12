Conseil général : Emprunt obligataire

Pour le Conseil général de Seine-et-Marne, noté AA- par l’agence Standard&Poor’s, cette émission, réalisée dans le cadre de son programme EMTN mis en place en 2012, lui permet de poursuivre la diversification de ses sources de financement et s’intègre au futur profil du remboursement de sa dette. Ce partenariat constitue la quatrième opération de financement d’une collectivité locale réalisée au cours des quatre derniers mois par le Crédit Mutuel Arkéa, une opération qui s’inscrit dans sa stratégie d’accompagnement des acteurs économiques en région. Pour les collectivités territoriales qui souhaitent diversifier leurs ressources financières de moyen et long terme et dans un contexte économique et financier toujours incertain, les émissions obligataires constituent un outil pertinent et compétitif face aux financements traditionnels. Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, Federal Finance, Suravenir, CFCAL…). Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de bancassurance Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers.