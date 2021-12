Conseil de la Maison de Justice et du Droit (MJD) de Noisiel

Au service des habitants des villes de Champs-sur-Marne, Collégien, Croissy-Beaubourg, Émerainville, Lognes, Noisiel et Torcy, la Maison intercommunale de Justice et du Droit du Val Maubuée offre une présence judiciaire de proximité. Cette structure d’accueil permet aux justiciables de trouver une oreille attentive à leurs problèmes juridiques et judiciaires. En outre, elle contribue au développement des modes de règlement à l’amiable des conflits d’ordre civil, et permet de contacter plus facilement les professionnels du droit et de la justice.

Le rapport d'activités pour 2014 de la MJD du Val Maubuée, située à Noisiel, a été présenté mettant en avant le rôle d'information juridique et de mise en œuvre de la politique pénale du Tribunal de grande instance (TGI) de Meaux.

Une présentation a également été faite des actions réalisées en 2015 et d'un projet de brochure de présentation de la MJD en vue d'en faciliter son appréhension par les usagers.