Conjoncture: un rebond specaculaire en Seine-et-Marne

La CCI indique qu'après une longue période de difficultés liées à la crise économique et financière de 2008, aux politiques d'austérité et au climat d'incertitude qui ont suivi, les entreprises de Seine- et-Marne ont observé une amélioration significative de leur activité lors du semestre écoulé. L'analyse des résultats de l'enquête de conjoncture, menée auprès de 401 professionnels du département, souligne ainsi une orientation à la hausse des principaux indicateurs économiques étudiés sur un an : +23 points pour le chiffre d'affaires +13 points pour l'investissement, +4 points pour la trésorerie et +1 point pour l'emploi.



Pour la première fois depuis 10 ans, les chefs d'entreprise seine-et-marnais ont été plus nombreux à déclarer une progression de leur CA qu'un recul (32,9 % contre 28,2 %). Ce dynamisme, reposant autant sur les établissements de petite taille que ceux de taille moyenne, témoigne d'une reprise plus équilibrée et plus solide. Dans ce contexte, suite aux excellentes performances enregistrées, le secteur de la construction s'installe comme la locomotive de l'économie départementale.

Grâce à une confiance restaurée, tous les voyants sont au vert pour les six mois à venir : près de 4 établissements sur 10 prévoient une augmentation de leur CA et 17 % un accroissement de leurs effectifs. En outre, si l'on se fie à l'adage « quand le bâtiment va, tout va », tous les ingrédients semblent réunis pour que la reprise amorcée s'amplifie et revête un caractère durable.

Un rebond spectaculaire du CA

La CCI Seine-et-Marne souligne la formidable résilience de l'économie seine-et-marnaise et annonce un rebond spectaculaire du chiffre d'affaires pour la première fois depuis 10 ans. Un an après avoir observé un recul de 12 points, le solde d'opinion sur le chiffre d'affaires s'est considérablement redressé en septembre 2017. Enregistrant la progression la plus significative parmi l'ensemble des départements franciliens (+23 points), il s'est également extrait de la zone rouge (+5). À l'évocation des perspectives futures d'activité, les professionnels seine-et-marnais font preuve d'une solide confiance et affichent le solde d'opinion le plus élevé d'Île-de-France (+24 contre +10 en moyenne). À la différence de la Région et de la France, cette confiance est également partagée par les établissements de petite taille.



Mais la CCI précise que malgré cette amélioration, l'indicateur de trésorerie reste ancré dans une zone négative. Le solde d'opinion a gagné 4 points pour retrouver son niveau de septembre 2015 mais reste plus négatif (-17) qu'en Région (- 13) ou au niveau national (-8).

Reprise engagée pour l'investissement

À l'instar du chiffre d'affaires, la Seine-et-Marne jouit, pour la première fois depuis une décennie, d'une orientation favorable de l'investissement. En effet, 25,4 % des responsables d'entreprise témoignent d'une augmentation de leur montant d'investissement au cours des six derniers mois et 24,6 % d'une réduction. La Seine-et-Marne s'affirme comme le seul département francilien à présenter un solde d'opinion positif en septembre 2017 (+1 contre -9 en Île-de-France et -8 en France). Les établissements de taille moyenne se montrent particulièrement optimistes pour le semestre à venir : leurs intentions d'investissement s'élèvent à 48,7 %, un niveau bien supérieur à celui constaté en région (37 %) ou dans l'Hexagone (34,4 %). Aussi, l'accroissement des capacités de production (54,1 %) et le développement de nouvelles activités en France (45,9 %) figurent en bonne position parmi les investissements projetés.

Alors qu'il enregistre un léger fléchissement au niveau régional (-2 points sur un an), le solde d'opinion sur les effectifs salariés s'apprécie d'un point en Seine-et-Marne pour s'établir à -3 en septembre 2017.