Conforama : la plateforme logistique consacrée

« Exceptionnel par sa taille, ce poteau est le premier d'une série de 600 à venir ». La pose symbolique de la première pierre de ce qui devrait constituer la plus grande plateforme logistique de France, voire d'Europe, s'est tenue dernièrement à la ZAC de la terre rouge de Tournan-en-Brie. Le président d'Arguan, co-développeur de la plateforme logistique avec Gazeley, équivalant à 25 terrains de football, n'a pas manqué de rappeler les caractéristiques hors normes de cet entrepôt de « 900 m de long pour 250 de large et 12 m de haut ». D'une surface de 180 000 m² et couvrant plus de 33 hectares, l'entrepôt permettra le stockage de 270 000 palettes, acheminées grâce à 187 portes à quai.

Ce projet « pharaonique pour Conforama, le Département et la Région », selon Alexandre Nodale, P.-D.G. de Conforama, permettra de livrer près de « 55 % des volumes » vendus en France, soit « tous les magasins partant d'une ligne entre Bordeaux et Besançon ». Le maire de Tournan-en-Brie, ne pouvant contenir sa joie, a souligné ce « moment fort » pour sa ville, source d'opportunités en matière « d'emplois directs comme indirects, pendant le chantier comme après l'ouverture du centre ». À ce titre, un dispositif nommé Ajité (Action job in Tournan) a été mis en place, afin de mettre en lien les demandeurs d'emploi tournanais et les entreprises intervenant sur le projet.

L'édile a également relevé « l'important travail d'intégration » du bâtiment, entouré d'une butte végétalisée et pensé de manière à réduire les coûts d'exploitation, la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 .

Les travaux, privilégiant les entreprises locales, seront divisés en trois phases. Quelque 63 000 m² seront d'abord livrés courant juin 2018, puis 46 500 m² six mois plus tard. Le bâtiment devrait être livré au printemps 2019 avec les 68 000 m² de la dernière tranche, chaque étape permettant une montée en charge progressive de l'activité.