Conférence sur le Grand Paris Express

Avec quelque 200 km de lignes de métro, 68 nouvelles gares, 7 centres techniques et l'émergence de nouveaux pôles urbains dans les quartiers de gare, la construction du Grand Paris Express s'inscrit dans l'histoire des grandes commandes publiques territoriales, techniques et culturelles. Avec 37 équipes d'architectes impliquées simultanément sur la base des orientations communes mises au point par l'architecte et urbaniste, Jacques Ferrier, ce futur métro concrétise une démarche architecturale inédite.

Comment valoriser la gare comme un équipement public ancré dans son quartier ? Comment faciliter les parcours pour tous, inventer des espaces publics partagés, révéler les éléments de patrimoine des communes et faciliter la vie des voyageurs ?

Afin d'engager le dialogue sur ces ouvrages d'art qui combinent enjeux techniques, urbains et architecturaux, trois architectes retenus pour la réalisation de gares du Grand Paris Express présenteront leurs projets à chacune de ces conférences. Le 3 mai ce seront Jérôme Brunet (Brunet Saunier Architecture), Frédéric Neau (King Kong) et Jean-Paul Viguier (Jean-Paul Viguier et Associés) qui échangeront avec le public.