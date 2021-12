Conférence sur la loi de Finances 2018 le 23 janvier

Les experts-comptables et les notaires de Seine-et-Marne, en collaboration avec le Crédit Agricole Brie Picardie, la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et le Centre de gestion agréé Sud Est francilien, organisent deux conférences sur la loi de Finances 2018, à Serris et à Melun.

17 h 30 à 19 h, Amphithéâtre de la CCI, 1 avenue Johannes Gutenberg, à Serris et à la Chambre des notaires, 24 boulevard Chamblain, à Melun.

Renseignements au 01 64 79 76 01. Confirmation de présence par mail : info@expertscomptables-77.com