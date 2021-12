Conférence sur les think tank, samedi 26 janvier

Une nouvelle conférence Université à Tout âge se tiendra le 26 janvier prochain de 13 h 45 à 16 h sur le thème “L'ère des hybrides : les nouvelles manières d'écrire, d'éditorialiser, de diffuser et d'exister en tant qu'organisations” et sera présentée par Lucile Desmoulins, enseignante-chercheuse à l'Upem.

Les think tanks, regroupement d'experts, sont apparus et devenus importants dès les années 1960 mais sont sujets à controverse, car on les dénonce comme incompétents, illégitimes… Cette conférence questionne ce que l'approche communicationnelle peut apporter à ce type d'expertise.

L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée propose aux adultes en quête de formation, d'information et de culture de combler leur soif de connaissances et d'échanges en participant à des cycles de conférences abordant différentes thématiques.

Elles sont accessibles gratuitement à tous, sans condition d'âge ou de niveau d'études. Ces dernières ne donnent droit à aucun diplôme et ne préparent à aucun examen.

Cité Descartes, Auditorium de la bibliothèque Georges Perec, rue des frères Lumière, Champs-sur-Marne.

Gratuite, cette conférence est ouverte à tous.

Inscription obligatoire.

