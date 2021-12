Conférence : Qu'est-ce qu'une Europe juste? le 18 janvier

Qu'est-ce qu'une Europe juste ? Qu'est-ce qu'un Brexit équitable ? Voici les thèmes de la prochaine conférence de l'Insead, l'Institut européen d'administration des affaires (Business School for the world, école privée de management).Philippe Van Parijs, professeur à l'Université de Louvain, Chaire Hoover d'éthique économique et sociale, tentera d'y répondre.