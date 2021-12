Les prochains rendez-vous du Medef Seine-et-Marne

- Lundi 14 janvier : Soirée cérémonie des voeux du Medef Seine-et-Marne au H Center à la Rochette

- Mercredi 16 janvier : le Club des Décideurs RH du Medef Seine-et-Marne organise son premier rendez-vous sur “ la réforme de l'emploi des travailleurs handicapés, le nouveau dispositif de l'égalité femmes-hommes ou l'index d'égalité à publier, et le détachement des travailleurs étrangers ” au Service de médecine et santé au travail, à Serris. Ce Club exclusif, à destination principalement des DRH, réunit ses membres tous les trimestres pour un échange d'expériences en petit comité et en toute confidentialité. Des thèmes d'actualités ou techniques y sont développés avec les interventions conjointes de la juriste du Medef Seine-et-Marne et de spécialistes ou de grands témoins.

- Jeudi 24 janvier : Commission RSE & développement durable n° 1 “les achats responsables” (lieu à confirmer auprès du Medef Seine-et-Marne).

Les déjeuners de la nouvelle année :

- Vendredi 25 janvier : secteur centre Seine-et-Marne au restaurant “Le Château des Agneaux” du Golf d'Ozoir-la-Ferrière.

- Vendredi 1er février : secteur Nord Seine-et-Marne au restaurant “L'Auberge des Charmettes” à Torcy.

- Vendredi 8 février : secteur Sud Seine-et-Marne au restaurant “L'Émeraude” du Golf de Cély.

Contact : Céline Lacour : c.lacour@medef-seineetmarne.com

Tél : 01 64 87 85 10