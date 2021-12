Conférence : Et si on travaillait moins pour gagner plus ? le 14 janvier

Quelles sont les différences entre travail subordonné et travail libre ? Qu'est-ce qu'un travailleur aujourd'hui ? Combien coûte-t-il, et surtout, que rapporte-t-il ?

Dans cette conférence gesticulée, Franck Lepage et Gaël Tanguy revisitent les droits du travail avec humour et perspicacité.

Ces deux trublions viennent nous annoncer une bonne nouvelle, ils sont à deux doigts d'abattre le capitalisme. À travers leurs expériences personnelles et en s'appuyant sur une pensée nourrie par Bernard Friot et Pierre Bourdieu, ils détricotent l'organisation du travail, passent au peigne fin les fiches de paie et à la moulinette le système des retraites.

Pour Franck Lepage et Gaël Tanguy, le salaire n'est pas le prix du travail et peut tout à fait payer du temps libre. De plus, l'enjeu du financement des protections sociales serait plus idéologique qu'économique. Ils se proposent de reprendre la bagarre là où elle avait été laissée. Une seule alternative : réinventer le syndicalisme par des méthodes joyeusement militantes de l'éducation populaire.

De 11h à 13 h 30, Ferme du Buisson, Allée de la Ferme, Noisiel. Tarif unique : 5 euros.

Site internet : www.lafermedubuisson.com

Tél. : 01 64 62 77 77 - Courriel : contact@lafermedubuisson.com