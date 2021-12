Conférence-débat sur la Loi de finance 2016

Une conférence-débat organisée par les experts-comptables et les notaires de Seine-et-Marne, en collaboration avec le Crédit Agricole Brie Picardie, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne (CCI 77) et le Centre de Gestion Agréé Sud Est Francilien, se tiendra le mardi 2 février de 17h30 à 19h30 dans l’amphithéâtre de la CCI à Serris, au premier avenue Johannes Gutenberg.

Au programme :

Notaires : actualité juridique et fiscale du patrimoine et de l’immobilier.

Experts-Comptables : actualité juridique et fiscale de l’entreprise.

Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne : actualité économique de l’entreprise.

Crédit Agricole Brie Picardie : actualité fiscale de l’épargne.