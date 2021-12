Concours « Reprendre & réussir en Seine-et-Marne »

Si vous avez repris une entreprise en Seine-et-Marne et contribué au développement de ses savoir-faire et de ses emplois sur le territoire, alors ce concours est fait pour vous. En participant, vous tenterez de gagner de la visibilité (via une campagne médiatique de votre entreprise) et des prestations d'une valeur de 10 000 euros.

Critères d'éligibilité :

• Être le représentant légal de l'entreprise

• Avoir repris une entreprise durant la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016 inclus

• Exercer l'activité sous forme de société (EURL, SARL, SA, SAS ou autre) ou en entreprise individuelle

• Être immatriculé en Seine-et-Marne au Registre du commerce et des sociétés et/ou Répertoire des métiers

• Être à jour de ses obligations sociales et fiscales

Dossier à télécharger sur www.seineetmarne.cci.fr