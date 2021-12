Concours "Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne" 2017

Destinez à tous les entrepreneurs qui ont repris une entreprise en Seine-et-Marne et contribué au développement des savoir-faire et des emplois sur le territoire, le concours valorisant la reprise d'entreprise organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Département (CCI 77) est ouvert.