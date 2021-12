Concours Reprendre et réussir en Seine-et-Marne

Les dotations pour les trois lauréats 2019, notamment : une campagne médiatique dans la presse hebdomadaire locale (une page par entreprise offerte par la CCI Seine-et-Marne), le relais sur les réseaux sociaux et le site internet de la CCI Seine-et-Marne, une vidéo promotionnelle pour chacun des lauréats, des prestations de conseil offertes par les parrains du concours.

Destiné à encourager la reprise d'entreprises, le concours « Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne » s'adresse aux chefs d'entreprise ayant repris une affaire en Seine-et-Marne. Les trois meilleures reprises d'entreprise seront ainsi récompensées, le 6 juin prochain, dans le cadre de la grande soirée du réseau « Transmettre & Reprendre » qui aura lieu à 18h, à Serris, au siège de la CCI Seine-et-Marne.

Selon la CCI 77, de nombreuses entreprises, à ce jour, ne trouvent pas de repreneur et sont contraintes à la cessation pure et simple de leur activité et à se séparer de leurs salariés. Il est primordial de soutenir et accompagner ces entrepreneurs qui ont choisi de reprendre des activités existantes.

Le règlement complet du concours et le dossier d'inscription sont disponibles sur demande auprès de la CCI Seine-et-Marne, ou téléchargeables sur son site Internet : www.seineetmarne.cci.fr.