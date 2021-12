Concours régional de la création d'entreprise

La cérémonie, animée par Yann Fernandez, journaliste et entrepreneur, s’est déroulé dernièrement dans les locaux de la CCI de Paris, à la Bourse de commerce. Dominique Restino, vice-président de la CCI Paris Ile-de-France a réaffirmé le rôle de la CCI dans le conseil, l’accompagnement et la formation des jeunes entreprises. Les secteurs représentés : la domotique, les applications mobiles, l’énergie, la restauration, la bijouterie et les parfums. Les 24 lauréats primés peuvent bénéficier d’un prêt, sans intérêts et sans garantie, pouvant aller jusqu’à 15 000 euros.

Depuis 1978, ce concours, organisé en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie de Paris et d’Ile-de-France, récompense des entreprises franciliennes, créées depuis moins de trois ans, pour leurs projets à caractère innovant ou d’intérêt général. Les Banques Populaires sont les partenaires historiques des créateurs d’entreprise. Leur engagement en matière d’aide à la création d’entreprise s’est concrétisé par la signature, il y a plus de 10 ans, d’une Charte avec Initiative France et Réseau entreprendre, les principaux réseaux d’accompagnement.