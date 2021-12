Concours photos à Lieusaint

Ce concours est ouvert à tous et la date limite des inscriptions est le 25 juin. Les photos devront s'intégrer dans une ou plusieurs catégories (architecture, moment de vie, nature en ville), être récentes, en couleur ou en noir et blanc et prises de nuit ou de jour. Aucune retouche ou effet ne sera accepté. Les meilleures photos seront récompensées durant l'exposition qui se tiendra du 17 septembre au 29 octobre à la Maison des cultures et des arts. Deux prix seront décernés, celui du jury (bon d'achat de matériel professionnel à gagner) et celui du public (utilisation de la photo gagnante sur les différents supports de communication municipaux et bons d'achat pour des impressions chez un photographe professionnel).

Inscriptions : concoursphotos@ville-lieusaint.fr