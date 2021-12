Concours “Nouvelle Scène” à Coulommiers

Les candidats doivent être âgés entre 12 et 20 ans et pratiquer la musique, la danse, les arts scéniques ou visuels. La date limite pour s’inscrire à ce concours a été fixée au 17 décembre. Le bulletin d’inscription, le règlement et les documents à fournir sont à retirer auprès du service jeunesse de la ville de Coulommiers (2-4, rue Salomon de Brosse) ou à télécharger sur le site municipal (www.coulommiers.fr). Le service jeunesse contactera ensuite les candidats pour organiser les pré-sélections avant la finale qui se tiendra le 2 juillet 2022. Amateurs ou aguerris, ces jeunes artistes pourront se présenter seul ou en groupe sur scène. Le gagnant sera intégré à la saison culturelle de la ville en faisant la première partie d’un spectacle ou en réalisant une exposition.

Renseignements : enfance.animation@coulommiers.fr. Tél. : 01 75 99 71 02.