Concours national de la résistance et de la déportation : des élèves récompensés

Depuis 2010, plus de 3 000 jeunes seine-et-marnais ont participé au Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD). Ce concours est devenu un temps fort du travail de mémoire pour les collégiens, les lycéens et les apprentis grâce à la mobilisation de leurs enseignants.

En 2020 et 2021, un seul palmarès avait été possible en raison du contexte sanitaire. 12 établissements avaient été récompensés, neuf élèves en individuel et 320 élèves en collectif. Cette édition avait eu pour thème “1940, entrer en résistance : comprendre, refuser, résister“. Cette année, 12 établissements ont été récompensés, sept élèves en individuel et 198 élèves en collectif. “La fin de la guerre : les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich“ a été le thème retenu. En 2023, c’est le thème “L’école et la résistance : des jours sombres aux lendemains de la Libération“, qui a été choisi.

© DR

Valoriser les travaux des élèves

L’idée d’une exposition itinérante a été impulsée par le jury départemental et la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN), afin de célébrer l’ancrage seine-et-marnais du CNRD, de valoriser les travaux des élèves et de leur donner envie de s’engager dans l’aventure. C’est à la fois une exposition avec des objets et des compléments multimédias, un livret et une version en ligne à projeter en classe pour présenter concrètement le concours et inciter les jeunes à devenir des “passeurs de mémoires“.

C’est une oeuvre collective à laquelle participent les élèves bac pro AGORA du lycée Léonard De Vinci, à Melun, et ceux bac pro des filières bois, métal et verre au lycée Benjamin Franklin, à La Rochette. Une version temporaire de l’exposition a été dévoilée lors de la remise des prix.