Concours des villes et villages fleuris 2016

Le label «Villes et Villages Fleuris» s'inscrit dans le cadre d'un phénomène de société s'appuyant sur des axes forts que sont la préservation de l'environnement, la cohésion sociale ainsi que la qualité de vie. Aujourd'hui, 12 000 villes et villages en France présentent leurs réalisations et un travail quotidien aux jurys venant évaluer le travail des communes.

La 57e édition en Seine-et-Marne permet d'inciter les collectivités à développer leur attractivité territoriale tant auprès des touristes que des administrés et des entreprises grâce à un travail mené sur la qualité de vie, le paysage, et l'environnement.

Le jury départemental, qui a sillonné la Seine-et-Marne tout au long de l'été, s'est dit fier d'avoir pu constater les efforts réalisés par tous en termes de développement durable. Il s'est employé, comme chaque année, à mettre en valeur les travaux des communes ou des particuliers alliant technicité horticole, créativité artistique et respect de la nature.

Il y a eu 130 communes participantes au concours cette année, et près de 700 particuliers ont été retenus au niveau départemental. Quatre organismes professionnels ont composé le jury et accompagné les 19 tournées à travers le département cet été : Seine-et-Marne Environnement, la Direction de l'eau et de l'environnement, AQUI'Brie (association qui a pour objet la connaissance et le suivi de l'état de la nappe du Champigny), le lycée horticole Bougainville de Brie-Comte-Robert.

Les communes de Cannes Ecluse, La Chapelle-la-Reine, Montarlot, Pommeuse et Villemandé ont reçu un premier prix, tandis que Claye-Souilly, Meaux et Melun ont été distinguées par une « fleur d'honneur » pour leur diplôme de quatre fleurs.