Concours des petits artistes de la mémoire au musée de la Gendarmerie

Le concours départemental « les petits artistes de la mémoire, concours du centenaire de la Grande Guerre » a pour objet de transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la Grande Guerre et plus largement, dans le cadre des commémorations du Centenaire, de sensibiliser les élèves à l'héritage contemporain de ce conflit européen et mondial.

Les élèves de CM2 accompagnés de leurs professeurs ont profité de la remise des prix pour visiter ensuite le musée de la Gendarmerie à Melun.

Le jury départemental du concours s'était réuni le 14 juin dernier. Après examen, il a pu constater l'excellence du rendu des travaux et l'investissement des classes. En conséquence, il a décidé à l'unanimité de décerner à trois classes de CM2 le prix départemental des petits artistes de la mémoire, et un prix spécial « mention artistique » au 28 élèves de la classe de CM2 de l'école élémentaire H. Wallon de Dammarie-les-Lys.