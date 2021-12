Concours de l'Incubateur Descartes : candidature jusqu'au 22 janvier

Comme chaque année, l'Incubateur Descartes organise un concours d'appel à projets dans les domaines des éco-innovation/ville durable, des services numériques et de la santé/bien-être. À la clé, une incubation de votre projet pour une durée de 6 à 36 mois, comprenant notamment un programme d'accompagnement personnalisé avec des formations et l'accès pro bono au Fablab Descartes ainsi qu'une dotation pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. La présélection des dossiers se fera le 26 janvier et les auditions des projets le 2 février prochain.

Trois thématiques d'intérêt

Le concours récompensera en priorité tout projet innovant s'inscrivant dans l'une des trois thématiques d'intérêt de l'Incubateur Descartes :

• La ville de demain : toutes les innovations visant à rendre les villes plus économes en ressources (énergies, eau…), plus sûres et résilientes face aux risques urbains (catastrophes naturelles, pollutions, accidents, attentats…), ou plus intelligentes et connectées (production et exploitations de données pour optimiser le développement et la gestion des infrastructures et des réseaux).

• Les nouveaux services numériques : tout projet innovant reposant sur l'emploi de technologies émergentes (telles que la réalité augmentée, les technologies 3D, la blockchain, l'internet des objets, le web sémantique, le traitement du big data, les technologies prédictives, la robotique, les beacons, l'intelligence artificielle, etc.) susceptibles de participer à la création de solutions ou de nouveaux usages numériques.

• La santé et la silver economy : tout projet innovant visant à préserver la santé, améliorer le bien-être ou permettre aux seniors d'avancer en âge dans les meilleures conditions possibles.

Les prix

Les lauréats auront un soutien financier pour régler des prestations de services externes d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 000 euros ; la mise à disposition de locaux au sein de l'Incubateur Descartes à la Maison de l'entreprise innovante ; un coaching personnalisé du projet à chaque étape de son développement par une équipe de professionnels et un accès gratuit aux ressources du Fablab Descartes.

Candidature sur www.incubateur-descartes.com

Pour candidater: https://incubateur-descartes.vianeo.io/

Règlement: http://www.incubateur-descartes.com/