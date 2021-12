Concertation sur le projet de bus Esbly-Val d'Europe

Inscrit dans le Schéma Directeur de la Région Île-de-France et le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France, cette initiative vise à relier la gare d’Esbly au centre urbain du Val d’Europe, en passant par la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Afin d’optimiser la durée des trajets, le choix du bus en site propre a été privilégié, c'est-à-dire d’un bus bénéficiant d’une voie réservé et de la priorité aux carrefours. Le transport par bus desservira Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris et Jossigny.

L’objectif principal ? Lier la ligne P du réseau transilien et la ligne A du RER, et faciliter les déplacements entre Meaux et Marne-la-Vallée, tout en accompagnant le développement urbain du département.